هنأ الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال السابق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتأهل الهلال لنهائي كأس العالم للأندية داعياً بأن يكون الهلال أول فريق سعودي وآسيوي يحصد لقب مونديال الأندية

وقال الأمير محمد بن فيصل :” أبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والأستاذ فهد بن نافل الرئيس الذهبي للهلال ولمجلس إداراته وكذلك نجوم الهلال الذين دائما في الموعد وكلما كانت الظروف أصعب كلما كانوا دائما أبطال”

وأضاف ” بما إننا دائما سباقين بالبطولات سيكون الهلال بمشيئة الله أول فريق آسيوي يحصد كأس العالم، وبإذن الله يوم السبت نبارك للجميع بحصولنا على كأس العالم “.