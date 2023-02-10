تعد السيارة تويوتا سينشري السيدان الرائدة في أسطول العلامة التجارية اليابانية، وتبدأ أسعارها بـ 151,412 دولار، وبناء على طلبات المستهلكين، تستعد تويوتا لطرح نسخة كروس أوفر SUV جديدة من السيارة.

ويُشار إلى أنه من المتوقع أن تكشف تويوتا عن سيارة SUV الهجينة من سينشري قبل نهاية هذا العام.

تتميز السيارة الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات، بأنه سيتم بناؤها في مصنع تاهارا الياباني التابع للشركة، والذي يصنع سيارات لكزس.

كما تتميز SUV بمحرك سيارة تويوتا هايلاندر التي تباع في أمريكا الشمالية وتتميز بمجموعة نقل حركة هجينة، حيث ستحصل على محرك Hybrid Max الجديد من تويوتا.