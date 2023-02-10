قامت صحيفة “ديل ميل” البريطانية، بتسليط الضوء على أحدث ظهور لزوجة زعيم كوريا الشمالية، أثناء عرض عسكري كبير أقيم مؤخرا بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جيش البلاد.

وأثارت “ري سول جو”، ضجة واسعة، بسبب قلادتها التي كانت ترتديها، أثناء ظهورها برفقة زوجها كيم جونغ أون، وابنتها كيم جو آي (10 أعوام) وعدد من الجنرالات، قبيل بدء العرض العسكري.

وأفادت الصحيفة، بأن ري سول جو، زينت عنقها بقلادة على شكل صاروخ باليستي عابر للقارات”.

يُذكر أن العرض العسكري الضخم تضمن، استعراض ما لا يقل عن 10 صواريخ من طراز Hwasong-17، وهي من أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بالإضافة إلى أسلحة أخرى.