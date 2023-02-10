أكد الكاتب الصحفي أحمد حلبي، أن منصة “نسك حج” تسمح للحاج الإطلاع على السكن والحافلات التي ستنقله قبل الدفع.

وقال حلبي خلال مداخلة هاتفية على برنامج عين الخامسة المُذاع على القناة الإخبارية :” أن الحاج أصبح بإمكانه الإطلاع على الغرفة التي سيسكنها في مكة والمدينة وكذلك المخيمات في عرفات ومنى، بالإضافة إلى الحافلات التي ستنقله من خلال منصة نسك.”

وأضاف:” أن الحاج قبل قدومه لديه معلومات متكاملة عن رحلته”، لافتًا أن هذه الخدمات موجوده من قبل، ولكنها جديدة على منصة الحج .