أوضحت النيابة العامة ‏أن خدمات الأرصاد الجوية السيادية ذات العلاقة بالأمن الوطني تقتصر على الجهة المختصة بذلك، وأي نشاط يخل بهذا الشأن، يقرر عقوبات مشددة بحق مرتكبها تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال، مشددة على أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: يقصد بتطبيق نظام الأرصاد الجوية وهو عملية الرصد أو المراقبة بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي.. كما يُقصد خدمات الأرصاد الجوية السيادية، وهو أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز وتصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات، وشددت على عقوبة من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليوني ريال، وغرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة، مع مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف؛ حال تكرار الواقعة، ومصادرة المضبوطات محل الجريمة.