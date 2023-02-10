كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لوظائف طبية للكادر النسائي على رتب “وكيل رقيب – عريف – جندي أول”.

وأوضحت الإدارة أن مسميات الوظائف هي:

(تمريض، ومختبرات عامة، ومساعد طبيب أسنان).

وأكدت أنه يُشترط أن تكون المتقدمة سعودية، وحاصلة على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة وعلى درجة البكالوريوس، أو الدبلوم بالتخصص الصحي نفسه بتقدير لا يقل عن “جيد”

وأن يكون لديها بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأشارت إلى أن التقديم لها سيكون بداية من يوم غد السبت ويستمر حتى الخميس المقبل الموافق 25 / 7 / 1444هـ.