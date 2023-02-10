الأميرة كيت تشارك في مسابقة غريبة ومثيرة للجدل

ظهرت الأميرة كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني ويليام، في تحدي غريب من نوعه أثناء مسابقة لسحب الإطارات خلال اجتماع مع مستكشفة القارة القطبية الجنوبية التي حطمت الرقم القياسي الكابتن هاربريت تشاندي.

وقامت الأميرة بسحب إطارين من وزن 44 رطلاً (20 كيلوغراماً) مثبتين بحزام ضمن التمرين، تم استخدامه خلال ثلاث سنوات من تدريب الكابتن تشاندي لمحاكاة وزن زلاجتها.

وقالت كيت مازحة بعد إنهاء التحدي: «أنا بالتأكيد بحاجة للقيام ببعض التدريب».

وأضافت «أعتقد أنه أمر لا يصدق، ما تمكنت من تحقيقه. كونك بمفردك… كبشر، نحن من المفترض أن نتواصل وأن نكون مع بعضنا بعضاً، وأن تكوني بمفردك كل هذا الوقت يمثل تحدياً حقيقياً»

و قطعت الكابتن تشاندي، البالغة من العمر 34 عاماً 922 ميلاً (1484 كيلومتراً) في 70 يوماً و16 ساعة، متزلجاً لمدة تصل إلى 15 ساعة يومياً في أقل من خمس ساعات من النوم.