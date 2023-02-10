التحقيق مع إيلون ماسك بسبب مزاعم بأن شركة نورالينك غير قانونية

قامت وزارة النقل الأمريكية (DOT) في شركة نورالينك التي يملكها إيلون ماسك بالتحقيق معه بشأن مزاعم بأن الشركة نقلت بشكل غير قانوني مسببات الأمراض الخطرة.

ويُشار إلى أن التحقيق جاء رداً على ادعاءات من لجنة الأطباء للطب المسؤول (PCRM) ، والتي قالت أن شركة ماسك قامت بتعبئة ونقل الشرائح المزروعة بشكل غير آمن من أدمغة القرود التي ربما تكون قد أصيبت بالعدوى.

وقالت PCRM ، وهي مجموعة مناصرة لرعاية الحيوان ، لوزير النقل بيت بوتيجيج في وقت سابق يوم الخميس لتنبيهها بالسجلات التي حصلت عليها بشأن هذه المسألة من جامعة كاليفورنيا في ديفيس .

والجدير بالذكر أن التحقيق الأخير جاء بعد أشهر من المزاعم ضد شركة Neuralink ، والتي قيل إنها انتهكت قوانين رعاية الحيوان بـ “التجارب الفاشلة”.