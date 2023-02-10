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الجمعة10 فبراير

محام: هناك محاولات من بعض الزوجات لاستغلال حق النفقة لاستنزاف الزوج ماديًا

منذ 15 دقيقة
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محام: هناك محاولات من بعض الزوجات لاستغلال حق النفقة لاستنزاف الزوج ماديًا
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أوضح المحامي نايف المرشدي أن بعض المطلقات يعتقدن بأن تقدير النفقة عن طريق المحكمة سيكون أعلى مما يدفعه الزوج بطيب نفس منه.

وقال المرشدي :” مرت علي إحدى الحالات، حيث قالت لي امرأة أن الأب كان ينفق على أولادها الأربع 4 آلاف ريال شهرياً إلا أنها رغبت في المزيد فقامت برفع دعوى وفي النهاية قدرت المحكمة أن النفقة الواجبة لكل ابن ٦٠٠ ريال بعد أن كان ينفق الأب على كل ابن ١٠٠٠ ريال شهرياً”.

وأضاف ” النفقة واجبة على الزوج إذا مكنته زوجته من نفسها وإن غادرت بيت زوجها دون رضا منه فتسقط نفقتها، أما الأبناء فنفقتهم واجبة على الأب مادام قادرا، وفي حالات معينة تكون نفقة الأب على أبنائه بقدر نصيبهم من الميراث “.

وتابع” هناك سلبية مبالغة في طلب النفقة ومبلغها، وأخرى مبالغة في تقليل النفقة وانعدامها فهناك آباء لا يريدون الانفاق، وكذلك هناك محاولات من بعض الزوجات لاستغلال حق النفقة لاستنزاف الزوج ماديًا”.

 

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