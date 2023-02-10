أفادت تقارير صحفية بأن مانشستر يونايتد بدأ محادثات مع مستثمرين قطريين لشرائه مع تزايد التكهنات بشأن الملكية المستقبلية لعملاق الدوري الإنجليزي قبل الموعد النهائي لتقديم العروض.

وقالت عائلة غلايزر الأمريكية التي استحوذت في 2005 على يونايتد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 20 مرة، في نوفمبر الماضي أنها منفتحة على البيع أو الاستثمار.

وأكدت مصادر صحفية أن مجموعة من المستثمرين في القطاع الخاص في قطر يرغبون في شراء يونايتد، وأجروا محادثات مع مسؤولين في النادي، وهم على ثقة من أن عرضهم سيكون الأقوى.

وأشارت رابطة الصحافة البريطانية، إلى أأن صندوق قطر للاستثمارات يدرس شراء حصة الأقلية في يونايتد أو أي ناد آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن مانشستر يونايتد لم يحققلًلقب الدوري منذ 2013، فيما يغيبون عن الألقاب في مختلف المسابقات منذ 2017.