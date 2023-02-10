ألقت الشرطة الأمريكية القبض على سيدة لمحاولتها قتل زوجها أمام طفلتها رميا بالرصاص، وذلك بعد نشوب شجار بينهما في منزل العائلة.

واكتشفت الشرطة الجريمة بفضل طفلة المتهمة التي سردت في الروضة قصة في داخلها تفاصيل إطلاق والدتها النار بواسطة مسدسها على والدها في منزلهم، الواقع بمنطقة “لونغليف أوك كوف” في ولاية أرلينغتون الأمريكية.

وكتبت الطفلة في القصة: “طلبت أمي من أبي الخروج من المنزل؛ لأنه كان يدخن كثيرًا، ثم دخلا في شجار كبير”.

وتابعت: “بعد ذلك ضرب أبي أمي على عينها، ثم قالت له والدتي: “انظر ماذا فعلت”، وسحبت مسدسا من تحت السرير، وأطلقت عليه النار ثلاث مرات، ولكنها لم تصبه، ودخلت طلقات الرصاص في الحائط”.

وقالت الطفلة في قصتها، إن والدتها طلبت من والدها النوم في سيارته، وألّا يعود إلى المنزل وإلا ستطلق النار عليه مرة أخرى.

وعلى إثر ذلك قامت معلمة الروضة بإبلاغ الشرطة وتم اعتقال الأم، وبعد التحقيقات تم إطلاق سراحها بعد توقيعها على تعهد شخصي، ومن المقرر بدء محاكمتها في يوم 23 فبراير المقبل.