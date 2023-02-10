أكد مجلس الضمان الصحي، أنه لا يحق لشركة التأمين طلب نموذج إفصاح طبي للمواليد الجدد عند إضافتهم على وثيقة التأمين الصحي السارية.

وأفاد المجلس، بأنه لا يحق للشركة التأمين عند تجديد الوثيقة، طلب نموذج إفصاح لأي مؤمن له مضى عليه 11 شهرا، حتى في حال حمل الزوجة خلال مدة سريان الوثيقة.

وقال أنه في حال وجود إشكالية فيمكن تقديم شكوى ضد شركة التأمين لمعرفة المزيد من التفاصيل، من خلال الموقع .

وأضاف:” أن التغطية التأمينية للمؤمن لهم تنتهي في الحالات التالية:

– عند استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة

– عند انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها

– عند وفاة المؤمن له، عند انتهاء العلاقة التعاقدية

– مع صاحب العمل (للسعوديين)، ولغير السعوديين – عند مغادرة المؤمن له السعودية (خروج نهائي ) – عند انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد (نقل كفالة).