أعلنت الشركة الموزعة لحقوق بث دوري “روشن” للمحترفين عن وصول المسابقة إلى أكثر من 150 دولة حول العالم بنسبة زيادة تتخطى 7 أضعاف عن السابق، وذلك في أعقاب صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر.

وكشف النصر عن توقيعه مع النجم الحائز على خمس كرات ذهبية سابقة نهاية ديسمبر الماضي، بعقد يمتد إلى موسمين ونصف.

وأفادت الشركة الموزعة لحقوق بث الدوري السعودي بأن بث الدوري وصل إلى ما يزيد عن 150 دولة حتى الآن، كما أن رابطة الدوري توفر بثا مجانيا باللغة الإنجليزية عبر منصة “تويتر” للدول التي لم يصلها بث المباريات.

وقالت: “من ضمن تلك الـ 150 دولة، دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، وتتم إذاعة مباريات البطولة من الصين وحتى جزر الكاريبي، ومن البرازيل إلى الهند.”

وأكدت أن خدمات البث تشمل مباراتين أسبوعيًا، مباراة النصر بالإضافة إلى مباراة أخرى تختارها رابطة الدوري، لافتةً إلى أنه قبل وصول رونالدو للمملكة، كان الدوري يُبث في 22 دولة عربية فقط.

يُذكر أن رونالدو لعب ثلاث مباريات (270 دقيقة) مع النصر بجميع المسابقات حتى الآن، مسجلًا هدفًا وحيدًا سكن شباك الفتح.