وصلت ثالث طائرة إغاثية سعودية إلى مطار غازي عنتاب التركي، بينما يباشر فريق إغاثة سعودي العمل في غازي عنتاب المتضررة جراء الزلزال المدمر

وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، أمس الخميس، أن الحملة الشعبية لمتضرري الزلزال وصلت لأكثر من 145 مليون ريال.

وقال المركز إن العمل الإنساني السعودي سيصل للمحتاجين حيثما كانوا، لافتاً إلى وجود طائرة ثالثة تجهز بمساعدات إغاثة للتوجه إلى تركيا، وإن البعثة السعودية للإغاثة تعمل حاليا على الأرض في تركيا.

وكانت الحملة الشعبية السعودية “ساهم” لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا قد جمعت، الأربعاء، 80 مليون ريال، وانطلق الجسر الجوي السعودي باتجاه البلدين.

واتجهت فرق طبية سعودية متخصصة إلى مطار أضنة التركي، فجر الخميس، كما حملت طلائع الجسر الجوي السعودي إلى مطار أضنة التركي فرق إسعاف وإنقاذ متخصصة.