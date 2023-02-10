أعلنت مرسيدس مايباخ عن سيارة اس كلاس S580e الجديدة، أول سيارة هجينة بالقابس في تاريخ العلامة الفاخرة، وستطرحها مايباخ أولاً في السوق الصيني ثم في باقي الأسواق العالمية على مدار 2023.

وتستمد الفئة الجديدة قوتها من محرك 3.0 لتر 6 سلندر بنزين بقوة 367 حصان وعزم 500 نيوتن متر، بالتوازي مع محرك كهربائي بقوة 150 حصان وعزم دوران 440 نيوتن متر، وعند اقتران المحركين تصل القوة الإجمالية إلى 510 حصان، وعزم الدوران إلى 750 نيوتن .

وتميزت السيارة بلمسات زرقاء على المصابيح الأمامية لتوضيح وضعها الكهربائي، كما أضافت الشركة مؤشر حالة شحن البطارية في لوحة العدادات.

والجدير بالذكر أن مايباخ لم تكشف عن حجم البطارية ولكن في الغالب هي نفسها بطارية 28 كيلوواط\س المتوفرة في نفس فئة اس كلاس S580e القياسية بدون تعديلات مايباخ، وتدعم هذه البطارية مدى كهربائي صافي 100 كيلومتر للشحنة الواحدة.