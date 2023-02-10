أوضحت المنصة الرسمية لخدمات العمالة المنزلية «مساند»أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تم إطلاقها بشكل تجريبي وهي غير إلزامية.

ولفتت إلى أن التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة التي تم إبرامها بعد تاريخ 2023/1/22، مبينة أنه يمكن للعميل الاستفادة منها وذلك عن طريق الموافقة على الدخول في «خدمة التأمين» عند التعاقد عن طريق منصة «مساند».

وأشارت إلى أنه في حال عدم رغبة المستفيد بالتأمين على عقد الاستقدام فيمكنه إتمام التعاقد دون تأمين عن طريق تجاهل خطوة التأمين في الوقت الحالي واختيار «الاستمرار دون تأمين» في أولى خطوات التعاقد، وفي حال الدخول للفئة التجريبية للتأمين ورغبة المستفيد بالخروج، يمكنه ذلك عن طريق صفحة العقود في حسابه في منصة «مساند».

وأكدت أنه يتم إلغاء الوثيقة التأمينية للعمالة المنزلية بشكل آلي في حال إلغاء التعاقد، ويمكن للمستفيد استرداد قيمة التأمين وذلك عن طريق بوابة «نجم»