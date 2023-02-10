يأمل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لحصد كأس العالم للأندية 2022

واعتاد أنشيلوتي على الصعود إلى منصات التتويج مع جميع الفرق التي دربها، ما يحفزه لمواصلة هوايته وتحقيق لقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه.

وباستثناء المواجهات التي اتجهت إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح، لم يخسر أنشيلوتي سوى مباراة نهائية واحدة من أصل 16 نهائيًا طوال مسيرته التدريبية.

وتعود المباراة النهائية الوحيدة التي خسرها أنشيلوتي إلى شهر يناير الماضي، عندما واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره برشلونة في نهائي كأس السوبر السعودي، وفاز برشلونة بنتيجة 3/1.