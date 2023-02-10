أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بتميز لاعبي الهلال، وذلك قبل المواجهة التي يترقبها العالم غدًا السبت على استاد “مولاي عبد الله” في المغرب.

وقال أنشيلوتي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي لمباراة ⁧‫الهلال‬⁩: “أن الهلال‬⁩ فريق جيد، ولديه لاعبون مخضرمون سبق وأن لعبوا في أوروبا، نحن نحترمهم، وبالتالي متأكد أننا سنستمتع بلعب المباراة معهم. ”

وأضاف: “كرة القدم تتغير، وحقيقة أن ⁧‫الهلال‬⁩ يتواجد في نهائي العالم يثبت ذلك، لكنهم بلا شك يستحقون التواجد في المباراة النهائية”، لافتًا أن فوز المملكة على الأرجنتين‬⁩ يؤكد أن ظاهرة التطور أمر جيد.

وتابع:” شاهدنا جميعاً الفوز الذي حققه المنتخب السعودي على الأرجنتين في كأس العالم، لذلك تواجد ⁧‫الهلال‬⁩ في نهائي المونديال هو تأكيد جديد على التغير الذي طرأ على خارطة كرة القدم في العالم. ”

وأكد أنشيلوتي أن الفائز غداً سيكون بطلاً للعالم، وهذا أمر رائع لأنه لا يحدث كل يوم.