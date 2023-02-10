أكثر 10سلع تضخمت أسعارها في 2022

قفز التضخم في عام 2022 إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ 4 عقود، إلا أن هناك بعض العناصر تضخمت بسرعة أكبر من غيرها، وتركزت بشكل كبير بين الطعام والوقود وتذاكر الطيران.

وسلطت تقارير الضوء على العناصر العشرة التي حققت أعلى زيادة في الأسعار، وفقاً لمعدل التضخم السنوي في ديسمبر.

أعلى 10 فئات تضخم لشهر ديسمبر 2022

-الوجبات المدرسية: 305.2%

ارتفع سعر الوجبة في المدارس الابتدائية والثانوية إلى أقصى حد في عام 2022، بنسبة هائلة بلغت 305%

-البيض: 59.9%

عانت الولايات المتحدة من أكثر حالات تفش لمرض إنفلونزا الطيور الدموي في التاريخ في عام 2022

هذا المرض – المعروف باسم إنفلونزا الطيور – شديد العدوى وقاتل بين الطيور. وقد تسبب في خسائر وصلت لعشرات الملايين من الدجاج البياض، مما أدى إلى نقص في البيض.

-السمن النباتي: 43.8%

أدت الصدمات العالمية في الأسواق الرئيسية للزيوت النباتية – وهو مكون رئيسي في تصنيع المارغرين أو السمن النباتي – إلى ارتفاع أسعار السمن بنسبة 43.8% في عام 2022.

-زيت الوقود (41.5%) ووقود المحركات (32.3%)

عندما ارتفعت أسعار النفط الخام في النصف الأول من العام، ارتفعت أسعار منتجاته الثانوية المكررة.

-الزبدة (31.4%) ومنتجات الألبان الأخرى (21.4%)

أدى انخفاض إنتاج الحليب العالمي – بين كبار المنتجين مثل أستراليا والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا – إلى تقلص أسعار الزبدة ومنتجات الألبان الأخرى.

-أسعار تذاكر الطيران: 28.5%

ومع إلغاء قيود كوفيد، وانتعاش الطلب المكبوت على السفر، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 29% تقريباً في عام 2022.

-الخس: 24.9%

تعرضت النباتات الورقية لفيروس حشري “مستعر” في منطقة وادي ساليناس في كاليفورنيا أدى إلى ارتفاع أسعار الخس في عام 2022.

-الدقيق: 23.4%

وفيما تعد أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول المصدرة للقمح. استحوذت الدولتان على 28% من إجمالي الصادرات على مستوى العالم في عام 2021، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية.

وأدت الحرب إلى عدم اليقين بشأن حجم الصادرات وتأثيرها على موسم الزراعة الربيعي، مما تسبب في ارتفاع الأسعار. قال سميث إن ديناميكية السعر أثرت على الدقيق الذي يتم طحنه من القمح