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الجمعة10 فبراير

العثور على المواطنة المفقودة تحت أنقاض زلزال تركيا

منذ 8 دقيقة
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أعلن القائم بأعمال سفارة المملكة في أنقرة، محمد الحربي، العثور على المواطنة المفقودة متوفاة تحت أنقاض أحد المباني المنهاردة جراء الزلزال الذي حدث بتركيا.

وكان أسرة المواطنة قد أبلغوا عن فقدانها متوقعين أنها المبنى الذي كانت متواجدة فيه، وخصصت الحكومة التركية للسفارة السعودية فرق للبحث عنها، وفقا لـ”عكاظ”.

وأضاف أن عمليات البحث استمرت لمدة يومين حتى عثروا عليها وكانت متوفاة في المبنى، فيما، مشيرا إلى أن المواطنة المتوفاة مقيمة في تركيا ولها أقرباء أتراك، ويتراوح عمرها بين 50 و51 عاماً، مؤكدا أن بنات المواطنة اخترن أن تُدفن والدتهن في تركيا بجوار أقربائها.

 

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