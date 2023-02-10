أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى.
وبينت الهيئة أن الوظائف المتاحة هي :
1- سكرتير – إدارة التحقيق.
2- مستشار – مكتب إدارة البيانات.
3- أخصائي – إدارة دراسات لجنة الفصل.
4- أخصائي – إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية.
5- أخصائي أول – إدارة التزام مؤسسات السوق.
6- أخصائي أول – إدارة تطبيقات الأعمال.
7- رئيس فريق – إدارة هندسة العمليات و تحليل الأعمال.
8- أخصائي رئيسي – إدارة التفتيش الجنائي على الشركات المدرجة.
9- مستشار – إدارة تطوير السياسات.
وحددت التخصصات المطلوبة:
– السكرتارية التنفيذية.
– الإدارة المكتبية.
– الإدارة العامة.
– إدارة الأعمال.
– علوم الحاسب.
– إدارة المعلومات.
– أنظمة المعلومات والبرمجيات.
– المالية.
– المحاسبة.
– الأنظمة المالية.
– العلوم الاكتوارية.
– نظم معلومات الإدارية.
– إدارة مخاطر
– القانون.
– العدالة الجنائية.
– الاقتصاد.
– التقنية المالية.
– أو ما يعادلها.
وتضمنت الهيئة الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الموضحة أعلاه.
3- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
ولفتت إلى أن التقديم بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 1444/07/19هـ الموافق 2023/02/10م ، من خلال الرابط التالي:
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