أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى.

وبينت الهيئة أن الوظائف المتاحة هي :

1- سكرتير – إدارة التحقيق.

2- مستشار – مكتب إدارة البيانات.

3- أخصائي – إدارة دراسات لجنة الفصل.

4- أخصائي – إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية.

5- أخصائي أول – إدارة التزام مؤسسات السوق.

6- أخصائي أول – إدارة تطبيقات الأعمال.

7- رئيس فريق – إدارة هندسة العمليات و تحليل الأعمال.

8- أخصائي رئيسي – إدارة التفتيش الجنائي على الشركات المدرجة.

9- مستشار – إدارة تطوير السياسات.

وحددت التخصصات المطلوبة:

– السكرتارية التنفيذية.

– الإدارة المكتبية.

– الإدارة العامة.

– إدارة الأعمال.

– علوم الحاسب.

– إدارة المعلومات.

– أنظمة المعلومات والبرمجيات.

– المالية.

– المحاسبة.

– الأنظمة المالية.

– العلوم الاكتوارية.

– نظم معلومات الإدارية.

– إدارة مخاطر

– القانون.

– العدالة الجنائية.

– الاقتصاد.

– التقنية المالية.

– أو ما يعادلها.

وتضمنت الهيئة الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

ولفتت إلى أن التقديم بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 1444/07/19هـ الموافق 2023/02/10م ، من خلال الرابط التالي:

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