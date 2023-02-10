وثق مقطع فيديو متداول لحظة تعرض رجل للضرب من زوجته بعدما نسي إلقاء القمامة.

وأظهر الفيديو المرأة تنهال على زوجها بالضرب والركل بالأرجل فور دخوله من باب المنزل.

وأثار المقطع موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي لسوء تصرف المرأة مع زوجها.