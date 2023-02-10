قالت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن زين الدين زيدان هو الأقرب لتولي تدريب ريال مدريد إذا تمت إقالة مدربه الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي .

وقالت أن صعود وهبوط نادي ريال مدريد مع هذا الموسم وتأخره بفارق ثماني نقاط عن برشلونة في صدارة الدوري وخسارة كأس السوبر الإسبانية في السعودية، وضع أنشيلوتي في مواجهة الانتقادات مما قد يدفع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لاتخاذ قرار بإقالة مدربه الحالي.

إذا حدث ذلك، فإن بيريز سيفكر في زيدان​​ كبديل محتمل، ومن جانبه لن يتردد المدير الفني الفرنسي، حاليًا بدون فريق.