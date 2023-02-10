كشف أستاذ المناعة والعدوى د.همام عقيل أن مصطلح “الطب النبوي” لم يكن موجود أيام الرسول ولا في عهد الصحابة؛ لكنه ظهر بعد وفاة الرسول بـ300 سنة

وقال “عقيل” خلال ظهوره في برنامج “ياهلا” أن الطب النبوي ليس له أصل في الدين، والرسول لم يبعث كطبيب.

وتابع من كل النواحي ما في شي اسمه طب نبوي فالاجتهادات الموجودة حالية للطب النبوي لها أسباب تجارية فأنت تعرض شيء بسعر مرتفع وقيمته منخفضة.