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الجمعة10 فبراير

ميسي وبنزيما ومبابي يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم

منذ 29 ثانية
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ميسي وبنزيما ومبابي يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA أسماء المرشحين لأفضل لاعب في العالم في 2022.

وكشف الاتحاد الدولي أن الأسماء المرشحة لأفضل لاعب في العالم هي : ميسي وبنزيما ومبابي.

ووصل الثلاثي، بعد أن حقق ميسي لقب كأس العالم 2022 قطر مع الأرجنتين، بالإضافة إلى كوبا أمريكا والدوري الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان.

وحقق كريم بنزيما لقب الدوري الإسباني بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد، بينما غاب عن المشاركة مع فرنسا في كأس العالم بسبب الإصابة.

ووصل كيليان مبابي إلى نهائي كأس العالم 2022 والذي سجل خلاله 3 أهداف مع فرنسا، والتي لم تكن كافية لحصد اللقب أمام ليونيل ميسي وكتيبة الأرجنتين.

 

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