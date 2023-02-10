قال متحدث هيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، إن تطبيق كود البناء يقلل الأضرار الناجمة من الزلازل بشكل كبير.

وأكد أن هذا الكود مقاوم للزلازل، بمختلف قوته، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج 120 المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأضاف أن المباني التي يتم تشييدها بناء على الكود ستكون قادرة على مقاومة الهزات الأرضية بشكل كبير.