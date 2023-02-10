أنطلقت حملة لجماهير الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك احتفالاً بوجود الزعيم في نهائي كأس العالم للأندية إمام ريال مدريد الإسباني غدًا السبت.

وطالبت الحملة من الجماهير بالاستماع بمشاهدة فريقها في اللقاء التاريخي الذي لايتكرر كثيرًا وحثهم بمشاهدة اللقاء وهي ترتدي “المشلح” البشت.

واعتبرت الحملة التي حملت وسم “#اجهز_ بشتك” اللقاء احتفالًا خاصًا بغض النظر عن نتيجة اللقاء الذي يجمع فريقين عريقين يشاركان في أكبر تجمع عالمي للأندية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

جدير بالذكر أن البشت ويُعرف في بعض اللهجات المحلية العربية باسم “مِشلح” وكذلك “عباة”؛ هو عباءة رجالية، يرتديها العرب وجرت العادة في المملكة ارتدائه في المناسبات الرسمية والاجتماعية.