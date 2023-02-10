لاقى وصول الهلال لنهائي كأس العالم للأندية ومواجهة ريال مدريد إعجابا كبيرا على مستوى العالم مؤكدا على نجاح السعودية المبهر على مستوى كرة القدم.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تقريرًا مطولًا عنونته بـ “كرة القدم في السعودية تستعد لغزو العالم، الهلال مثال على ذلك”.

وقالت “ماركا” أن أسباب تفوق الكرة السعودية ظهر جليًا في وصول الهلال للنهائي العالمي بالإضافة إلى نجاح النصر في التعاقد مع قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو واستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل الإنجليزي، بالإضافة إلى النجاح في استضافة كأس آسيا 2027، والاهتمام بالكرة النسائية وتشكيل منتخب نسائي أصبح مصنفًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وأخيرًا الفوز على بطل كأس العالم 2022 الأرجنتين في دور مجموعات المسابقة.

وتابعت الصحيفة: وصول الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية كأول نادٍ سعودي يحقق هذا الإنجاز، يظهر أن كرة القدم تسير على الطريق الصحيح وأن هذا النجاح وجد ليبقى.

وواصلت: الهلال هو ثالث بطل آسيوي يصل إلى النهائي في التاريخ، كتيبة رامون دياز سيطرت على القارة الصفراء في السنوات الأخيرة.