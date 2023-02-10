علق مازن السديري نجل الراحل الملقب بملك الصحافة تركي السديري على تسمية شارع بالعاصمة الرياض باسم والده.

وكتب مازن السديري على منصة “تويتر” : “باسمي وأسرتي نتقدم بجزيل الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو أمير منطقة الرياض حفظهم الله ووفقهم على هذا التكريم لوالدي بتسمية أحد شوارع عاصمة وطننا العظيم على اسمه”.

وصرّح مازن : “تغمرنا السعادة دون شك ونحن نتشرف بهذه اللفتة وبتسمية أحد شوارع مدينتنا باسم الوالد، وتلقينا الخبر ببهجة وحبور وهو تخليد لذكرى تركي السديري” ، وفقا لـ”العربية.نت”.

وأشار مازن إلى أن الوطن لم ينسَ جهود أبيه، إذ يرى أن ما يفعله الإنسان لوطنه لا يمحى، ووصف تسمية الشارع بمكرمة وفاء من المسؤولين، ويعتقد أن والده كان له دور في تأسيس وتعزيز الوعي في المجتمع بواسطة الصحافة.

وذكر أن السديري كان محباً لمدينة الرياض وتعلّق بها وقضى حياته بها، بعدما انتقل لها من منطقة الغاط وهو صغير، ويعتبر هذا امتدادا لحبه للعاصمة وارتباطه بها كمدينة وجريدة.