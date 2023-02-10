يتراقب الكثيرون المواجهة التي سيخوضها فريق الهلال يوم غد أمام فريق ريال مدريد في مواجهة يأمل عشاق الهلال أن تنتهي بتتويج الزعيم بكأس العالم للأندية، تلك البطولة التي ظن البعض أن فريق الهلال لن يبلغها.

وبرغم أن الهلال سبق له التأهل في هذه البطولة في عام 2001 إلا أنه لم يكتب له المشاركة حيث صادف حينها أن أفلس الراعي وعليه لم تقام منافسات البطولة في إسبانيا، وعندما عادت البطولة في 2005 لم يتأهل الهلال، ومن حينها ظلت جماهير الفرق المنافسة تردد مقولة “العالمية صعبه قوية” لكن الهلال حطم هذه المقولة بتتويجه بكأس دوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه على أراوا الياباني بهدفين نظيفين.

وتمكن الهلال مرة أخرى في 2021 من تأكيد تفوقه وقدرته على التمييز بحصاده كأس دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ومن هذا التتويج صعد الهلال إلى بطولة كأس العالم للأندية حيث افتتح أولى مواجهاته بلقاء جمعه مع الوداد المغربي وانتهى بفوزه بركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، وجدد الزعيم تألقه مرة أخرى بفوز على فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدفين، ليتأهل بهذا الفوز إلى نهائي البطولة، ليواجه بذلك فريق ريال مدريد الذي صعد أيضا إلى النهائي بعد تغلبه على فريق الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وغدا سيخوض لاعبي الهلال المواجهة النهائية في البطولة في تمام الساعة 10 مساءً على ملعب المجمع الرياضي مولاي عبد الله” في المغرب.