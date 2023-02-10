وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27 /5/ 1441هـ.

ونشرت الجريدة الرسمية التعديل على النحو الآتي:

1- حذف الفقرة (1) من المادة (الثانية).

2- تعديل عجز المادة (الثالثة)، ليصبح نصه: «ويكون للجنة سكرتارية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويختار رئيس اللجنة مقرراً وأميناً من منسوبي المركز».

3- تعديل المادة (السادسة)، على النحو الآتي:

أ- تعديل ديباجتها، وذلك بإضافة عبارة «والجهات ذات العلاقة» بعد عبارة «الجهات المستفيدة».

ب- تعديل الفقرة (1)، ليصبح نصها: «الإشراف على وضع وتنفيذ استراتيجيات العمل التطوعي».

ج- حذف الفقرتين (2) و(7).

4- تعديل المادة (السابعة عشرة)، ليصبح نصها: «تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها».