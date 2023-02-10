قال استشاري الأمراض الجلدية والليزر والطب التجميلي د. علي سعيد العمري أن أقاويل عدم غسيل الشعر بالشامبو لفترة طويلة يحسن الشعر ويوقف تساقطه ليس له أساس من الصحة بل بالعكس يؤثر على بصيلة الشعر.

وأضاف العمري خلال ظهوره في برنامج سيدتي أن تساقط الشعر مرض يحتاج إلى تشخيص ومستحيل أن نحدد سبب محدد بذاته نافيا ارتباطه بالشامبو.

وتابع أن الشامبوهات بشكل عام لا تساعد على نمو الشعر ولا ينصح بها لنمو الشعر، وفكرة الشامبو تختلف بحسب نوع الشعر لذلك نحس بالتحسن مع تغيير النوع.

ولفت إلى أن نسبة تساقط الشعر الطبيعي في اليوم من 150 إلى 300 شعرة ، كما أنه لا يوجد فرق بين الشامبو الطبي والعادي والأطفال.

وواصل أنه لا يوجد زيت معين يساعد على إطالة وإنبات الشعر، موضحا أن أحد تكوينات جسم الشعرة هو الكيراتين، ويحتاج للترطيب وكذلك الشعرة نفسها وهذا هو الاستخدام المناسب للزيوت.

 