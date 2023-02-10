قال استشاري الأمراض الجلدية والليزر والطب التجميلي د. علي سعيد العمري أن أقاويل عدم غسيل الشعر بالشامبو لفترة طويلة يحسن الشعر ويوقف تساقطه ليس له أساس من الصحة بل بالعكس يؤثر على بصيلة الشعر.

وأضاف العمري خلال ظهوره في برنامج سيدتي أن تساقط الشعر مرض يحتاج إلى تشخيص ومستحيل أن نحدد سبب محدد بذاته نافيا ارتباطه بالشامبو.

وتابع أن الشامبوهات بشكل عام لا تساعد على نمو الشعر ولا ينصح بها لنمو الشعر، وفكرة الشامبو تختلف بحسب نوع الشعر لذلك نحس بالتحسن مع تغيير النوع.

ولفت إلى أن نسبة تساقط الشعر الطبيعي في اليوم من 150 إلى 300 شعرة ، كما أنه لا يوجد فرق بين الشامبو الطبي والعادي والأطفال.

وواصل أنه لا يوجد زيت معين يساعد على إطالة وإنبات الشعر، موضحا أن أحد تكوينات جسم الشعرة هو الكيراتين، ويحتاج للترطيب وكذلك الشعرة نفسها وهذا هو الاستخدام المناسب للزيوت.

هل بالفعل عدم غسيل الشعر بالشامبو لفترة طويلة يحسن الشعر ويوقف تساقطه ؟..

د. علي سعيد العمري – استشاري الأمراض الجلدية والليزر والطب التجميلي يجيب @dr_alialamri#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/h7Bp7Nd9Bu — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 10, 2023

حقيقة ارتباط الشامبو بتساقط الشعر.. د. علي سعيد العمري – استشاري الأمراض الجلدية والليزر والطب التجميلي: تساقط الشعر مرض يحتاج إلى تشخيص ومستحيل أن نحدد سبب محدد بذاته@dr_alialamri#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GTcNt5Vzhd — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 10, 2023

د. علي سعيد العمري – استشاري الأمراض الجلدية والليزر والطب التجميلي: الشامبوهات بشكل عام لا تساعد على نمو الشعر ولا ننصح بها لنمو الشعر، وفكرة الشامبو تختلف بحسب نوع الشعر لذلك نحس بالتحسن مع تغيير النوع @dr_alialamri#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Wy0rC9r3BI — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 10, 2023

د. علي سعيد العمري – استشاري الأمراض الجلدية والليزر والطب التجميلي: نسبة تساقط الشعر الطبيعي في اليوم من 150 إلى 300 شعرة .. وهذا الحجم المتوقع لشكل كومة الشعر المتساقطة @dr_alialamri#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/J8PonTyhJC — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 10, 2023

هل هناك فارق بين الشامبو الطبي والعادي وشامبو الأطفال في النتائج؟..

إجابة د. علي سعيد العمري – استشاري الأمراض الجلدية والليزر والطب التجميلي@dr_alialamri#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9zd1ssyAl1 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 10, 2023