أوضح المستشار بالتوعية البيئية د.فهد تركستاني أن النفايات الخاملة هي النفايات التي لا تتحلل كيميائيا ولا بيولوجيا كما في مخلفات الأطعمة .

وأضاف أنها مخلفات لا تؤثر على الموارد المائية ويمكن تصنيفها إلى 3 أنواع : المخلفات الإنشائية ومخلفات السيارات التالفة وكفرات السيارات.

وتابع خلال مداخلة مع قناة السعودية أن النفايات الخاملة لا تؤثر على البيئة، ويمكن التخلص منها عن طريق إرسالها للمرامي المخصصة ومركز النفايات الوطنية يقوم بمسؤولية التخلص منها.