أصيبت امرأة من مدينة حيدر أباد الهندية بالعمى المؤقت لمدة عام ونصف العام، بسبب استخدامها المفرط للهاتف الذكي.

وأوضح الطبيب المعالج للمرأة البالغة من العمر 30 عاماً، في عدة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، أنه تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بمتلازمة رؤية الهاتف الذكي، وهي مجموعة من مشاكل العين والرؤية الناتجة عن العمل عن قرب أثناء استخدام الشاشة الرقمية، موضحاً أنها ظلت تعاني مشكلات شديدة في الرؤية لمدة 18 شهراً، حتى شفيت منها مؤخراً.

ونصح الأطباء مستخدمي الهواتف الذكية، بأنه يجب على المرء أن يأخذ استراحة أثناء استخدام شاشة رقمية لمدة 20 ثانية، ثم النظر إلى شيء على بعد 20 قدماً.