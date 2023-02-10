قال عضو فريق الإنقاذ السعودي، العقيد محمد الشهراني، إن الفرق التي توجهت إلى تركيا تملك مجسات حديثة للبحث عن الأحياء تحت الأنقاض وبإمكانها معرفة أماكن المحصورين.

وأكد وصول طائرة الإنقاذ محملة بأحدث التجهيزات، مشيرا إلى أن عدد أعضاء الفريق 93 شخصا، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجه مركز الملك سلمان للإغاثة بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات متنوعة لمتضرري الزلزال .

كما شمل التوجيه تنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

فيديو | عضو فريق الإنقاذ السعودي العقيد محمد الشهراني: نملك مجسات حديثة للبحث عن الأحياء تحت الأنقاض بإمكانها معرفة أماكن المحصورين #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/6yZCNzsw1d — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023