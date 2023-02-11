قام الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، باستعادة ذكريات تسجيله هدفاً في شباك ريال مدريد خلال فترة تمثيله فريق أتلتيكو مدريد الإسباني 2015-2016.

وأوضح أن الحظوظ تبقى موجودة في أي مباراة لكرة القدم لكلا طرفي اللقاء مهما تفاوتت، وجاء ذلك قبل مواجهة الأزرق الريال في نهائي كأس العالم للأندية 2022

وذكر فييتو أن شعوره بأن مباراة فلامنجو البرازيلي في الدور الثاني من مونديال الأندية بين الأفضل في مسيرته بالكامل، حيث تسبب في ركلتي جزاء ترجمها سالم الدوسري إلى أهداف، كما سجل الهدف الثالث، إضافة إلى العديد من التفاصيل في ثنايا الحوار.