علق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، على ما يتم تداوله بشأن وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة.

وأوضح وقاء، أن الجراد النطاط هو نوع من أنواع النطاطات يسمى الجخاخ أو الجراد النطاط وهي حشرة من جنس الجنادب، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب ولا يمكنه التنقل إلى مسافات بعيدة، كما أنه غير ضار ولا يؤثر على النباتات أو الإنسان.

وتابع أن هذه الحشرة تُشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبياً من حيث الشكلولطنها تختلف عنها من حيث السلوك وتوجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء.