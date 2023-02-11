يقترب الهلال من التتويج بالذهب، بعد إطاحته فلامنغو، ليصبح ثالث فريق آسيوي يبلغ النهائي بعد كاشيما أنتلرز الياباني (2016) والعين الإماراتي (2018).

تشهد المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية، تحديًا عربيًا إسبانيًا، بين الهلال، ونظيره ريال مدريد الإسباني، في العاشرة مساء السبت، على ملعب مولاي عبدالله بالرباط.

وكان الهلال وصل إلى النهائي لأول مرة في تاريخه، بعد التغلب على فلامنغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي، كما عبر ريال مدريد بعد التفوق على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويرغب الهلال في كسر احتكار أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية لبطولة كأس العالم للأندية.