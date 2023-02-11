يتسبب عدم التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل جيد، في حدوث مشاكل صحية، حيث يمكن أن يؤدي السكر الزائد في الدم إلى تهيج الأوعية الدموية.

وذكرت Mayo Clinic (مايو كلينك) أن “ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي في النهاية إلى اضطرابات في الدورة الدموية والجهاز العصبي وجهاز المناعة. مرض السكري من النوع 2 يؤثر على العديد من الأعضاء الرئيسية، بما في ذلك القلب والأوعية الدموية والأعصاب والعينين والكليتين”.

وأشارت إلى أن من العلامات التحذيرية لارتفاع نسبة السكر في الدم نزيف اللثة، وهو علامة على أمراض اللثة، بينما تقول جمعية السكري الخيرية في المملكة المتحدة إن مرضى السكري معرضون لخطر الإصابة بأمراض الأسنان، مثل أمراض اللثة.

وأفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن نزيف اللثة هو علامة على أمراض اللثة، مضيفة أن اللثة قد تكون “منتفخة وحمراء ومؤلمة”، ويمكن أن تؤدي أمراض اللثة أيضا إلى رائحة الفم الكريهة، وطعم سيئ في الفم، وترخي الأسنان أو تساقطها.