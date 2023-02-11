يعد لعدم تناول القدر الكافي من الطعام بسبب فقدان الشهية آثار سلبية على صحة الطفل، ويجعله أضعف من أقرانه ويؤثر على مناعته ويتسبب في إصابته بأنواع العدوى المختلفة.

وتتمثل أبرز أسباب فقدان الشهية لدى الأطفال: في “القلق” سواء القلق الطبيعي من اختبارات مدرسية، أو إذا كان الطفل يعاني سوء المعاملة في المنزل أو المدرسة، إلى جانب “فقدان الشهية العصبي”.

وتصاب به الفتيات الصغيرات بسبب خوفهن من زيادة الوزن والبدانة، حيث يجبرن أنفسهن على التقيؤ الإرادي للتخلص من الطعام بعد تناوله مع الأسرة بسبب هاجس السمنة، فضلًاعن”الأدوية”: وأشهرها المضادات الحيوية وأدوية الأنيميا، إلى جانب “المغص” عندما يكون ناتجاً من الإصابة بالديدان المعوية.