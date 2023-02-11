أصبح 1 من كل 8 أشخاص في العالم مريضًا بـ اضطراب عقلي، الاكتئاب هو أيضًا نوع من الاضطرابات النفسية، فيما يمكن أن تشمل الأعراض الرئيسية الحزن ، واليأس ، والعجز ، وقلة الشهية أو الشعور المفرط ، والنوم المفرط أو عدم النوم ، والصداع ، وآلام الظهر ، وما إلى ذلك.

وهناك إجهاد عقلي في الاكتئاب. هذا هو السبب في أن صعود السلالم أو النهوض من السرير أو المشي بضع خطوات أو حتى التحدث إلى شخص ما لبضع دقائق يجعل العقل يشعر بالتعب.

ويمكن أن يكون الكركم مفيدًا جدًا في التغلب على الاكتئاب، لأنه يوجد الكركمين داخل الكركم ، والذي تم وصفه بأنه مضاد للاكتئاب من خلال بحث نُشر على NCBI.

وتتمثل فوائد الكركم في: التخفيف من القلق، وتخفيف وجع العضلات، إلى جانب كونه مفيد في السيطرة على الكوليسترول، وتخفيف آلام المفاصل ، إلخ.