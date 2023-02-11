هاجم الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي الأشخاص الذين يشجعون الأندية الأخرى على حساب الهلال في كأس العالم للأندية مبررين ذلك بعدم حبهم للهلال.
وقال الرشيدي ” لما يجيني منجز سعودي واروح لأندية عربية أو خليجية والله استحي.. افتخر في أندية وطنك”.
وأضاف ” الهلال هو الأميز في المملكة، لأنه هو الفريق الوحيد الذي وصل آسيا منذ ٢٠١٨، وين باقي الأندية “.
عايد الرشيدي : #الهلال هو الأميز .. نفخر به .. وين الأندية الأخرى !
سوالف رياضية ..
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@ayed7171 pic.twitter.com/r1I0wWF9yv
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 11, 2023
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