هاجم الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي الأشخاص الذين يشجعون الأندية الأخرى على حساب الهلال في كأس العالم للأندية مبررين ذلك بعدم حبهم للهلال.

وقال الرشيدي ” لما يجيني منجز سعودي واروح لأندية عربية أو خليجية والله استحي.. افتخر في أندية وطنك”.

وأضاف ” الهلال هو الأميز في المملكة، لأنه هو الفريق الوحيد الذي وصل آسيا منذ ٢٠١٨، وين باقي الأندية “.