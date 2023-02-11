كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأوضحت المدينة الطبية، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: منسق طوارئ: شهادة البكالوريوس في تخصص خدمات طبية طارئة، منسق أسرة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة خدمات صحية ومستشفيات، مدير حالة: شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 9 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 17 فبراير 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مدينة الملك سعود الطبية