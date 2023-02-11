أكد متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي أن كل ريال دُفع لمنصة “ساهم” يذهب ريالا كاملا للمحتاجين فقط .

وقال الجطيلي :” المركز لا يتقاضى أي مصاريف إدارية على التبرعات، وهنا الشكر مقدم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده اللذين تكفلوا بجميع مايتعلق بالمركز”.

وأضاف ” أما كافة المصاريف الخاصة بالمتطوعين والإداريين والقائمين عليه والرسوم الأخرى تتحملها حكومة خادم الحرمين الشريفين بعيدا تماما عن التبرعات التي ترد للمركز “.