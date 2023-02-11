أكد متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي أن كل ريال دُفع لمنصة “ساهم” يذهب ريالا كاملا للمحتاجين فقط .
وقال الجطيلي :” المركز لا يتقاضى أي مصاريف إدارية على التبرعات، وهنا الشكر مقدم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده اللذين تكفلوا بجميع مايتعلق بالمركز”.
وأضاف ” أما كافة المصاريف الخاصة بالمتطوعين والإداريين والقائمين عليه والرسوم الأخرى تتحملها حكومة خادم الحرمين الشريفين بعيدا تماما عن التبرعات التي ترد للمركز “.
فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: كل ريال دُفع لمنصة "ساهم" يذهب ريالا كاملا لمحتاجي #زلزال_سوريا_وتركيا#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/qPPHiFic1J
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023
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