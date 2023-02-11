كشفت وزارة المالية عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج “تأهيل المتميزين” الذي يستهدف استقطاب حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علمياً من الكوادر الوطنية المتميزة ، لتدريبهم وتطوير قدراتهم وخبراتهم.

و أوضحت التخصصات المطلوبة:

– نظم المعلومات.

– علوم الحاسب.

– الأمن السيبراني.

– ذكاء الأعمال.

– تحليل البيانات.

– أمن المعلومات.

– الذكاء الاصطناعي.

– علوم البيانات.

– المالية.

– المحاسبة.

– نظم المعلومات المحاسبية.

– الإدارة المالية.

– الإدارة المالية الإسلامية.

– إدارة التمويل والاستثمار.

– الإدارة العامة.

– إدارة المشاريع.

– الموارد البشرية.

– إدارة الأعمال.

– نظم المعلومات الإدارية.

– التنظيم والتطوير الإداري.

– إدارة الجودة.

– الاقتصاد العام.

– الدراسات الاستشارية.

– اقتصاد الأعمال.

– الإعلام.

– الاقتصاد الإسلامي.

– الإعلام الإلكتروني.

– الاقتصاد الدولي.

– العلوم السياسية.

– التسويق.

– إدارة الأعمال الدولية.

– الهندسة المعمارية.

– التصميم الداخلي.

– العمارة.

– أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع