كشفت وزارة المالية عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج “تأهيل المتميزين” الذي يستهدف استقطاب حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علمياً من الكوادر الوطنية المتميزة ، لتدريبهم وتطوير قدراتهم وخبراتهم.
و أوضحت التخصصات المطلوبة:
– نظم المعلومات.
– علوم الحاسب.
– الأمن السيبراني.
– ذكاء الأعمال.
– تحليل البيانات.
– أمن المعلومات.
– الذكاء الاصطناعي.
– علوم البيانات.
– المالية.
– المحاسبة.
– نظم المعلومات المحاسبية.
– الإدارة المالية.
– الإدارة المالية الإسلامية.
– إدارة التمويل والاستثمار.
– الإدارة العامة.
– إدارة المشاريع.
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– نظم المعلومات الإدارية.
– التنظيم والتطوير الإداري.
– إدارة الجودة.
– الاقتصاد العام.
– الدراسات الاستشارية.
– اقتصاد الأعمال.
– الإعلام.
– الاقتصاد الإسلامي.
– الإعلام الإلكتروني.
– الاقتصاد الدولي.
– العلوم السياسية.
– التسويق.
– إدارة الأعمال الدولية.
– الهندسة المعمارية.
– التصميم الداخلي.
– العمارة.
– أو ما يعادلها.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
التعليقات
اترك تعليقاً