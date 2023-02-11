أوضح الدكتور جبران سحاري، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام، هل يجوز مراقبة جوالات وألعاب الأبناء الإلكترونية دون علمهم.

وقال جبران سحاري، خلال برنامج “ليتفقهوا” عبر قناة “الرسالة”، أن الأطفال الصغار من عمر عامين حتى 7 سنوات يجب على أولياء الأمور مراقبتهم، بينما مرحلة ما بعد التمييز حتى البلوغ يستدعي المراقبة إذا لم يكن هناك رجاحة في العقل والتفكير.

وأشار إلى أن من الأفضل زراعة الرقابة الذاتية في الأبناء لأنه في ظل الظروف الحالية تحتاج قدر كبير منها، لافتًا إلى أن بعد البلوغ ليس هناك إلا رقابة ذاتية.