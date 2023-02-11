أوضح مركز خدمات الابتعاث، التابع لوزارة التعليم، أنه يمكن للطالب المبتعث، دراسة المرحلة الدراسية مرة أخرى، إذ يمكنه التقديم وفق الضوابط والشروط العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

وتفاعل المركز، مع استفسار حول إمكانية دراسة المرحلة الدراسية مرة أخرى لمن يحمل درجة البكالوريوس ويرغب بدراسة المرحلة مجددا ضمن الابتعاث، إذ نصت الشروط العامة للتقديم والابتعاث على أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ويتضمن أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، أن يكون لدى المتقدم قبول من إحدى المؤسسات التعليمية المحددة وفق الشروط الخاصة بكل مسار، كما يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة لسنة التقديم على الابتعاث وفق الشروط الخاصة بكل مسار.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن يكون نمط الدراسة حسب المحدد في كل مسار، أن تنطبق على البرنامج المقبول فيه الضوابط المقرة لكل مسار، أن تكون الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث، اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة ومنع التكدس بوزارة التعليم، فيما لا يجوز ابتعاث من هو على رأس بعثة حالياً وبعثته مستمرة، ولكن يسمح له بالتقديم.