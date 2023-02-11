في يوم النمر العربي أوضحت الحياة الفطرية أن زيادة أعداد قرود البابون سبب تدهور أعداد النمر العربي في المملكة.

َوأكدت الحياة الفطرية على حرصها بالوصول إلى ٣٠٪ من مناطق المملكة معلنة كمناطق محمية قبل ٢٠٣٠.

وأشارت إلى أن جزء كبير من البيئات الطبيعية للنمور العربية ستكون محمية نظاما قريبا، مبينة أنه يمكن رصده بريا والتوافر على مجموعات متكررة برية ومستدامة.