يبحث العديد عن مزايا وأسعار تويوتا فيلوز 2023 في المملكة Veloz وأبرز ما يجعلها مثالية للعائلة، وذلك تزامناً مع إطلاق السيارة اليابانية الجديدة كلياً رسمياً في السوق السعودي.

تأتي فيلوز 2023 بهيكل خارجي كبير وصلب فهي ترتكز على منصة FF جديدة، والتي تساهم في منح السيارة مستوى عالي من جودة ونعومة الركوب.

كما تتمتع السيارة بواجهة أمامية بخطوط ولمسات جريئة بفضل الشبكة الأمامية ذات اللون الأسود التي تفردت بتصميماً مغزلياً يعزز ملامحها الجريئة.

وتأتي السيارة اليابانية بمصابيح أمامية نحيفة وحادة، ومندمجة بشكل انسيابي مع الشبك الأمامي مما عزز المظهر الجريء للواجهة.

وجاءت المصابيح الأمامية بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء LED، ويوجد بالمقدمة كشافات ضباب، بجانب إشارات الإنعطاف الأمامية بإضاءة تتابعية.

ومُحاط بكشافات الضباب إطارات من الكروم والتي منحت المقدمة طابعاً رياضياً، مع الخطوط البارزة أعلى غطاء محرك السيارة اليابانية.

و جاءت السيارة مزودة بالتجهيزات الآتية من الخارج:

-مرايا خارجية بلون الهيكل بتحكم كهربائي مع إشارات انعطاف، وتدعم كذلك الطي الكهربائي.

-كما جاءت السيارة مزودة بعوارض سقفية.

-بالإضافة إلى جناح خلفي مما يُعزز المظهر الجريء للسيارة.

-وفي الخلف حصلت على تصميم أنيق للمصابيح التي جاءت متصلة مع بعضها البعض وعززت مظهر السيارة العريض.

وفيما يخص ألوان سيارة تويوتا فيلوز 2023، تتوفر السيارة بمجموعة متميزة من الألوان سواء من الخارج أو داخل المقصورة.

وتتوفر السيارة بألوان: البلاتين الأبيض اللؤلؤي ميكا، وسيلر ميتاليك، والرمادي المعدني، والأحمر الداكن ميكا المعدني، والأسود المعدني، واللون الفضي الأرجواني ميكا ميتاليك المطور حديثاً.

وحصلت سيارة تويوتا فيلوز 2023 في المملكة على مقصورة متطورة توفر الرفاهية والراحة للقائد وجميع الركاب، حيث ركزت تويوتا على تلبية توقعات الجميع بالداخل.

فجاءت السيارة التي تتسع إلى 7 ركاب، بمقاعد مكسوة بالجلد والقماش، بالإضافة إلى ذلك حصلت على عجلة قيادة متعددة الوظائف والمغطاة بالجلد كذلك.

كما جاءت بـمجموعة من التجهيزات التي توفر الرفاهية للجميع، والتي شملت الأتي:

-شاشة ملونة تعرض بيانات عديدة (MID) مقاس 7 بوصات في وسط لوحة العدادات.

-شاشة وسائط متعددة مقاس 8 بوصات مزودة بنظامي آبل كار بلاي Apple CarPlay وأندرويد أوتو Android AutoTM لتوفير تجربة متكاملة.

-تشمل وسائل الراحة الإضافية نظام صوت مؤلف من 6 مكبرات صوت.

-كذلك يوجد داخل مقصورة تويوتا فيلوز 2023 لوحة شحن لاسلكية للهواتف الذكية.

-ثلاثة منافذ شحن “يو إس بي” USB مخصصة للصفين الأول والثاني.

-بالإضافة إلى مقبسين 12 فولت لتشغيل أنواع أخرى من الأجهزة.

-ويوجد في المقصورة نظام تكييف هواء أوتوماتيكي قوي مع لوحة تحكم في صف المقاعد الثاني.

-مستشعرات خلفية، ونظام دخول وتشغيل ذكي.

وشملت أبرز أنظمة السلامة والأمان ومساعدة السائق في تويوتا فيلوز 2023 الأتي:

-تأتي السيارة مزودة بـ 6 وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) تشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.

-وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ووسائد هوائية ستارية لصفوف المقاعد الثلاثة.

-نظام التحكم في توازن السيارة (VSC).

-ونظام منع انغلاق المكابح (ABS).

-مكابح التوقف الإلكترونية (EPB) مع وظيفة تثبيت الفرامل.

-ونظام التنبيه في حالات التوقف المفاجئ ESS.

نظام منع الانزلاق (TRC).

-ونظام المساعدة في الانطلاق على المرتفعات (HAC).

-نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPWS).

-نظام الوقوف المؤقت

-نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HAC)

-نظام مراقبة ضغط الاطارات (TPMS)

-نظام السلامة ISOFIX، والذي يثبت مقاعد الأطفال بشكل آمن.

-حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف

كاميرا خلفية

-نظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك + انذار

ويُعد الأداء والمحرك الخاص بالسيارة اليابانية من بين أكثر الأمور الهامة التي يبحث عنها العملاء، فجاءت Veloz مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1.5 لتر مجهز بعمود كامات علوي مزدوج مؤلف من 16 صماماً.

وينتج محرك تويوتا فيلوز رباعي الأسطوانات قوة 105 حصان وعزم دوران 138 نيوتن-متر لعزم الدوران، مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 19.3 كم/لتر، كما يأتي المحرك متصلاً بناقل الحركة المتغير المستمر (CVT)، الذي يحاكي ناقل الحركة المتسلسل بسبع سرعات، ويوفر تسارعاً قوياً وسلساً منذ بدء تشغيل السيارة وعند الانطلاق.

وتتوفر سيارة تويوتا فيلوز 2023 في المملكة ، من خلال الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في السعودية شركة عبداللطيف جميل، حيث جاءت السيارة بفئة واحدة كالتالي: تويوتا ڤيلوز 2023 فئة GLX بسعر 80,730 ريال شامل الضريبة