أثارت واقعة غريبة بمحافظة الغربية في مصر جدلا واسعا ، حيث قضت محكمة بحبس طبيب شهير أخفى زواجه من 4 سيدات، وأنجب من بعضهن 12 ابنا طيلة 24 عاما.

و اكتشفت إحدى الزوجات الأمر من خلال رسائل على الفيسبوك حيث تقدمت زوجته الأولى بدعوى قضائية ضده وطالبت وفق القانون بمعاقبته لإخفائه زواجه الثالث والرابع عنها.

وقال محامي الزوجة إن موكلته تزوجت الطبيب الشهير في العام 1999وأنجبت منه خمسة أبناء ثم تزوج بأخرى في العام 2001 وأنجب منها 6 أبناء وكان هذا بعلمها ومعرفتها، مبيناً أن الزوجة اكتشفت قبل أسابيع أن زوجها تزوج بسيدة ثالثة سرا، وذلك من خلال رسائل على الفيسبوك.

وعليه تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة وعلى الفور قضت بمعاقبة الطبيب بالسجن 6 أشهر وتعويض 5 آلاف جنيه للزوجة وكفالة 1000جنية.